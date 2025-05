Belgio a Bruxelles la XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo

Il 23 maggio a Bruxelles, si è svolta la XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo, un'importante occasione per riunire le eccellenze italiane della ricerca all'estero. L'evento è stato inaugurato da Gabriele Andreoli, presidente dell'Institute Advance Studies and Cooperation, che ha moderato una serie di interventi dedicati alle innovazioni e alle sfide nel settore della ricerca scientifica, mettendo in luce il contributo degli studiosi italiani a livello globale.

Eccellenze Italiane all’estero della Ricerca si sono riuniti il 23 Maggio a Bruxelles. La XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo è stata aperta da Gabriele Andreoli, president of Institute Advance Studies and Cooperation, che ha moderato la sessione in cui si sono succeduti gli interventi istituzionali del vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, del vice rettore dell’Universitè Libre de Bruxelles Anne Weyembergh, del presidente della Texas Scientific Italian Community Andrea Giuffrida, dal coordinatore dell’evento al Parlamento Europeo Antonio Cenini, e dell’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi, e del Ministro della Salute Orazio Schillaci con un video messaggio... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Belgio, a Bruxelles la XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo - Eccellenze Italiane all’estero della Ricerca si sono riuniti il 23 Maggio a Bruxelles. La XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo è stata aperta da Gabriele Andreoli, president of Institute ... Scrive msn.com

A Bruxelles la XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo - ROMA (ITALPRESS) – La XIX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo è stata aperta da Gabriele Andreoli, president of Institute Advance Studies and Cooperation, che ha moderato la sessione in cui ... Riporta msn.com

Spalletti prima di Belgio-Italia: "Giocheranno Donnarumma e Barella", rivivi la diretta - Alla vigilia di Belgio-Italia, il ct Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso hanno presentato in conferenza stampa il ... Una volta atterrata a Bruxelles, la Nazionale italiana si è recata ... Da corrieredellosport.it

Da Roma a Bruxelles: le collezioni di antichità in Belgio nel XIX secolo - 1° incontro