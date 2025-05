Béjart Al Comunale la danza come ’religione’

Maurice Béjart, grande coreografo scomparso nel 2007, considerava la danza come una religione. Per lui, danzare significava comunicare, unire e incontrare l’altro in profondità, attraverso un linguaggio universale. La danza rappresentava un’unione tra persona e universo, tra individuo e Dio, profondamente spirituale. Béjart vedeva nella danza una forma di dialogo e connessione, elevando questa arte a un valore superiore, quasi religioso.

"Danzare vuol dire soprattutto comunicare, unirsi, incontrarsi, parlare con l’altro dalla profondità del suo essere. Danza è unione: da persona a persona, da persona all’universo, da persona a Dio", era il pensiero di Maurice Bèjart, danzatore e coreografo (scomparso nel 2007) che ha fatto la storia del balletto del Novecento. Seppe valorizzare tutte le possibilità espressive del corpo, superò i limiti del balletto classico, fu quasi un filosofo della danza, prima ancora che un coreografo: "La danza – spiegava – è una delle rare attività umane in cui l’uomo si trova totalmente impegnato: corpo, cuore e spirito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Béjart Al Comunale la danza come ’religione’

Sul palco del teatro Comunale l’eredità del coreografo Maurice Béjart con la compagnia che porta il suo nome

Martedì 27 maggio alle 20.30, il Béjart Ballet Lausanne porta sul palco del Teatro Comunale di Modena l’eredità del celebre coreografo Maurice Béjart.

