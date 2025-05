Beccati con soldi e droga in auto e a casa

Il 24 maggio, nel comune di Valmontone, un’operazione di controllo della polizia ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e denaro contante all'interno di un'auto. Gli agenti delle autoradio "Colleferro 1" e "Colleferro 6", durante un intervento mirato, hanno scoperto tre dosi di cocaina e circa 3.000 euro, arrestando i due occupanti e incrementando la lotta contro il traffico di droga nella zona.

A seguito dell'intensificarsi del controllo del territorio, l’equipaggio dell’autoradio “Colleferro 1” e "Colleferro 6" alle ore 11:30 di sabato 24 maggio, in località Colle Petrella a Valmontone, a seguito di un controllo di un'auto con due occupanti, ha rinvenuto tre dosi di cocaina e circa 3... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Beccati con soldi e droga in auto e a casa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania, 32enne beccato con marijuana e hashish in auto: droga sui sedili e soldi nascosti nel cruscotto - Un 32enne è stato arrestato a Catania per spaccio di droga. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre si trovava in auto con sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel quartiere di San ... Segnala virgilio.it

Droga e soldi contanti in auto, tre giovani finiscono nei guai - Sfrecciavano a tutta velocità in auto, in zona stazione. Una manovra finita nel mirino della Polizia che ha deciso ... Si legge su msn.com

Auto truccata con botole per cocaina e soldi: 61enne arrestato con 34 mila euro e droga in A1. Cambio "magico" per aprire i nascondigli - Due botole nella Smart azionate con un ingegnoso sistema nascondevano cocaina e soldi. Il conducente, un 61enne di Roma è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle, ... Come scrive corrierediarezzo.it

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui