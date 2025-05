Beautiful Anticipazioni Puntate del 26 maggio 2025 | Brooke tira fuori gli artigli e aggredisce Thomas!

Le anticipazioni di Beautiful del 26 maggio 2025 svelano un episodio intenso: Brooke, determinata e arrabbiata, si scaglierà contro Thomas, accusandolo di mettere a rischio il futuro di Hope. La tensione tra i personaggi salirà alle stelle, lasciando gli spettatori in trepidante attesa di scoprire come si evolverà questa drammatica faida familiare.

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 26 maggio 2025. Le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap ci rivelano che Brooke insulterà pesantemente Thomas e lo accuserà di portare Hope alla rovina. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntate del 26 maggio 2025: Brooke tira fuori gli artigli e aggredisce Thomas!

