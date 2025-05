Beatrice Folchi chi è la giovane di Latina accusata di complicità nel sequestro dell’italiano a New York

Beatrice Folchi, 24enne di Latina, è al centro di un caso internazionale. Accusata di complicità nel sequestro e tortura del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan a New York, è stata arrestata e rilasciata. Lei stessa nega ogni coinvolgimento, mentre le accuse sono ancora in campo. La vicenda ha scosso l’attenzione pubblica, sollevando interrogativi sui dettagli e le circostanze di questo inquietante episodio.

Arrestata e rilasciata. “Niente di vero”, dice lei. Eppure le accuse sono lì: complicità nel sequestro del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, rapito e torturato per due settimane in un appartamento di SoHo a New York. Si chiama Beatrice Folchi, ha 24 anni ed è originaria di Latina. Lì è nata e ha vissuto fino a quando, dopo il diploma al liceo scientifico Majorana, si è trasferita negli Usa per studiare nel Connecticut. Lavora nel marketing per il settore del lusso, ha tentato un’avventura nel cinema con piccole parti in serie e film di second’ordine. Avrebbe aiutato, secondo quanto emerso finora, il trader di criptovalute John Woeltz ad adescare e sequestrare Carturan, originario del Torinese, che avrebbe poi subito torture... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Folchi, chi è la giovane di Latina accusata di complicità nel sequestro dell’italiano a New York

