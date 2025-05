Beatrice Folchi chi è la 24enne di Latina fermata per le torture al turista italiano a New York | gli studi il lavoro da attrice e il legame col boss delle criptovalute

Beatrice Folchi, 24enne di Latina, è stata arrestata a New York con l'accusa di aver sequestrato e torturato un turista italiano, Michael Valentino Teofrasto Carturan. Laureata e attrice, Beatrice ha legami con il mondo delle criptovalute e un possibile coinvolgimento con il boss di criptovalute. La vicenda ha suscitato scalpore per la brutalità delle aggressioni e il suo controverso background.

Si chiama Beatrice Folchi la ragazza di 24 anni che è stata fermata a New York con l'accusa di aver sequestrato e torturato Michael Valentino Teofrasto Carturan insieme.

Cosa riportano altre fonti

Ragazza di latina coinvolta in indagini a new york su sequestro e tortura legata a cripto milionarie

Lo riporta gaeta.it: Beatrice Folchi di Latina indagata a New York per il sequestro e le minacce subite da Michael Valentino Teofrastro Carturan di Torino, coinvolto in un caso legato a criptovalute e arresto di John Woel ...

Torturato a New York, la donna fermata è originaria di Latina

msn.com scrive: Beatrice Folchi ha affermato di non essere implicata nelle torture subite da Michael Valentino Teofrasto Carturan ...

Torturato a New York, fermata una donna originaria di Latina

corriere.it scrive: Le indagini sul sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan. La donna sarebbe coinvolta, secondo quanto riferisce il New York Post, assieme all'aggressore John Woeltz ...