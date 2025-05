Basket, Venezia batte la Virtus Bologna e manda la serie a gara-5

La Reyer Venezia conquista una vittoria cruciale contro la Virtus Bologna, portando la serie dei quarti di finale della Serie A di basket a gara 5. Con un'ottima prestazione, i veneziani si sono imposti per la seconda volta consecutiva, ribaltando la situazione e costringendo a un emozionante decisivo scontro in Emilia. La tensione e l'aspettativa crescono: chi avrĂ la meglio nella sfida finale?

Mancava ancora una sentenza nei quarti di finale della Serie A di basket e manca ancora, con l’ultimo quarto di finale che va alla bella. La Reyer Venezia, infatti, si è imposta per la seconda volta consecutiva sulla Virtus Bologna impattando la serie e, dunque, si dovrĂ tornare in Emilia per la sfida decisiva che deciderĂ chi affronterĂ l’Olimpia Milano in semifinale. Parte bene Bologna, che trova i primi canestri con Akele e Diouf, mentre non si sblocca Venezia. Padroni di casa che trovano i primi punti dalla lunetta, ma scappa via la Virtus sul 2-9. Servono 4’30” prima che Venezia si sblocchi dal campo e lo fa con Wiltjer da oltre l’arco... 🔗 Leggi su Oasport.it