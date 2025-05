Basket Rimini batte Unieuro Forlì 75-69 | suo il primo round delle semifinali

Il Basket Rimini conquista il primo round delle semifinali battendo l'Unieuro Forlì con il punteggio di 75-69. Nonostante una gara difficile, in cui è rimasto spesso in svantaggio, il team di Martino ha mostrato grande tenacia, ribaltando la situazione nella seconda metà del match. Con questo successo, Rimini si porta sull'1-0 nella serie, promettendo emozioni per le prossime sfide.

Forlì, 25 maggio 2025 – Il primo round delle semifinali è di Rimini, che supera Forlì 75-69 in una tiratissima gara1 e si porta sull’1-0 nella serie. Sotto nel punteggio di fatto per tutti i 40’, gli uomini di Martino escono a testa altissima dal Flaminio, con una seconda parte di gara energica e intensa. Martedì 27 maggio si torna in scena per il secondo appuntamento. La RivieraBanca parte forte. Forlì segna col contagocce, mentre i padroni di casa si fanno valere a rimbalzo, corrono in transizione e si portano sul 21-11. L’Unieuro è in difficoltà e il divario si amplia ulteriormente nella seconda frazione, addirittura fino al +18 (35-17) di Marini che fa esplodere il Flaminio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket, Rimini batte Unieuro Forlì 75-69: suo il primo round delle semifinali

