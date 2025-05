Basket il Fenerbahce Istanbul conquista l’Eurolega! Monaco battuto in finale Guduric e Hayes-Davis decisivi

Il Fenerbahce Istanbul trionfa nell'Eurolega 2025, riconquistando il titolo europeo. Nella finale di Abu Dhabi, la squadra di coach Sarunas Jasikevicius supera l'AS Monaco con il punteggio di 70-81. Dopo un match equilibrato per oltre 35 minuti, Guduric e Hayes-Davis emergono come protagonisti decisivi, permettendo al Fenerbahce di scrivere un'altra pagina di storia nel basket continentale.

Il Fenerbahce Istanbu l torna sul tetto d’Europa! La squadra di coach Sarunas Jasikevicius conquista l’Eurolega 2025 battendo nella finale disputata ad Abu Dhabi la sorprendente AS Monaco per 70-81 al termine di una sfida equilibrata per 35’, quando i turchi hanno piazzato la zampata decisiva per aggiudicarsi la partita e la seconda Eurolega della sua storia dopo quella del 2016-2017. Decisivi Nigel Hayes-Davis con 23 punti e Marko Guduric con 19 punti, ben coadiuvati da Devon Hall e Wade Baldwin IV che chiudono con 13 punti – 5 punti per il nostro Nicolò Melli presente nella squadra del successo nel 2017 insieme a Gigi Datome, con 19 punti di Alpha Diallo e 17 di Mike James che non bastano al Monaco di coach Vassilis Spanoulis alla prima Final Four da allenatore... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, il Fenerbahce Istanbul conquista l’Eurolega! Monaco battuto in finale, Guduric e Hayes-Davis decisivi

Contenuti che potrebbero interessarti

Basket: Eurolega, Fenerbahce e Monaco in finale. Derby di Atene per il 3° posto

Le Final Four 2025 di Eurolega sono partite con sorprese: Fenerbahçe e AS Monaco si contendono la finale, mentre il derby ateniese per il terzo posto si svolge ad Abu Dhabi, lontano dall’Europa.

Basket femminile, l’under 17 Poggibonsi conquista la Coppa Toscana

Il Poggibonsi Basket Under 17 scrive una pagina di storia, conquistando la Coppa Toscana dopo una finale emozionante.

L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028!

Amedeo Della Valle, classe '93, si prepara a vivere un'avventura emozionante nel mondo del basket 3×3.

Approfondimenti da altre fonti

Basket, il Fenerbahce Istanbul conquista l’Eurolega! Monaco battuto in finale, Guduric e Hayes-Davis decisivi

Secondo oasport.it: Il Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! La squadra di coach Sarunas Jasikevicius conquista l’Eurolega 2025 battendo nella finale disputata ad Abu ...

Il Fenerbahçe Istanbul batte in finale l'AS Monaco 81-70 ed è campione d'Europa! Primo titolo per Nicolò Melli

Da eurosport.it: BASKET, EUROLEGA - Il Fenerbahçe Beko Istanbul torna sul tetto d'Europa dopo 8 anni battendo l'AS Monaco 81-70 in finale. Nicolò Melli vince il suo primo titolo ...

EuroLega, Final Four Abu Dhabi – Finale: Fenerbahçe, dopo 7 anni è di nuovo Campione D’Europa! Melli, Hall e compagni mettono KO il Monaco

Come scrive basketinside.com: Fenerbahçe Beko Istanbul e AS Monaco si contendono l’EuroLega, questa sera alla Final Four ad Abu Dhabi nella finalissima del primo posto dopo aver ...

Milos Teodosic returns to EuroLeague and scores with FIRST TOUCH!