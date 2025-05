Basket femminile l’under 17 Poggibonsi conquista la Coppa Toscana

Il Poggibonsi Basket Under 17 scrive una pagina di storia, conquistando la Coppa Toscana dopo una finale emozionante. Il 25 maggio 2025, le ragazze di coach Gandolfi si impongono sull’Use Empoli con un punteggio di 53 a 49, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Un trionfo che celebra il talento e l'impegno delle giovani atlete, rendendo omaggio al loro straordinario percorso sportivo.

Poggibonsi (Siena), 25 maggio 2025 – Finisce 53 a 49 la finalissima di Coppa Toscana. L’under 17 Poggibonsi Basket piega l’Use Empoli e conquista il titolo Campione di Toscana. Una partita intensa, in cui le atlete guidate da coach Gandolfi non hanno mai accennato a voler far scappare le fortissime avversarie empolesi. La partita si è svolta al PalaVivaldi, con una buona partecipazione di pubblico, tra cui numerosi tifosi provenienti da Poggibonsi. Il commento di coach Gandolfi: “Le nostre ragazze sono state incredibili. La bomba di Empoli che ci ha portato al supplementare In quel momento poteva farci crollare mentalmente e la stanchezza spezzare le gambe, ma questo gruppo ha dimostrato tutto l’anno che non molla mai e non si arrende davanti alle difficoltà... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket femminile, l’under 17 Poggibonsi conquista la Coppa Toscana

