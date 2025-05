Basket femminile | Italia colpo sfiorato in Belgio Azzurre sconfitte di misura

Nel match amichevole di Kortrijk, la nazionale di basket femminile italiana ha sfiorato un'importante vittoria contro il Belgio, arrendendosi per 64-61. Nonostante l'assenza di alcune giocatrici chiave, le azzurre hanno dimostrato grande determinazione, con prestazioni di alto livello. La squadra belga, guidata da Emma Meesseman, ha dovuto lottare fino all'ultimo, lasciando emergere il grande potenziale delle italiane in vista degli Europei.

Grande orgoglio per l’Italia, e anche un’indicazione molto importante, nella seconda amichevole pre-Europei andata in scena poco fa a Kortrijk. Il Belgio riesce a passare per 64-61, ma deve sudare fino alla fine nonostante i 23 punti di Emma Meesseman e pur se in casa azzurra non c’è, per ragioni di WNBA, Cecilia Zandalasini (com’è anche vero che manca, per lo stesso motivo, il trio Linskens-Vanloo-Allemand in chiave belga). Anche Maxuella Lisowa-Mkaba giganteggia con 19 punti; in casa Italia 14 di Olbis Andrè e 11 di Costanza Verona. Primi minuti, primi colpi di coda di Meesseman, che fa subito capire chi è con il 4-0... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia, colpo sfiorato in Belgio. Azzurre sconfitte di misura

