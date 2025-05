Basket Eurolega | il Fenerbahce è campione d’Europa Monaco ko nella finalissima

Il Fenerbahce Istanbul conquista il titolo di campione d'Europa nella Turkish Airlines Euroleague 2024/2025, superando il Monaco con un punteggio di 81-70. La finalissima, disputatasi ad Abu Dhabi il 25 maggio 2025, segna il secondo trionfo continentale per il club gialloblu, consolidando il suo status nel panorama del basket europeo. Un'impresa che rimarrà nel cuore dei tifosi e nella storia della competizione.

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 25 maggio 2025 – Il Fenerbahce Istanbul trionfa nella finalissima della Turkish Airlines Euroleague 20242025, giunta alla sua venticinquesima edizione, battendo il Monaco per 70-81. E’ il secondo trionfo continentale nella storia del club gialloblu che mette in bacheca questo prestigioso trofeo dopo quello conseguito nel 2017 e, al tempo stesso, riscatta l’amarezza della sconfitta ottenuta sei anni fa. Mvp della serata è Nigel Hayes-Davis autore di 23 punti a cui ha aggiunto nove rimbalzi ed un trenta di valutazione. Nelle fila transalpine non sono bastati i 19 di Alpha Diallo e i 17 di Mike James, ancora una volta protagonista dopo la semifinale vinta contro l’ Olympiakos Pireo che, nella finale del terzo e quarto posto, si è imposto per 97-93 nel derby greco contro il Panathinaikos Atene... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: il Fenerbahce è campione d’Europa, Monaco ko nella finalissima

