Baroni ‘spiaze’ | Dovevamo fare prestazione di San Siro mortificato Il Karma colpisce

La stagione della Lazio si conclude in modo amaro, con un pareggio deludente contro l'Inter seguito da una sconfitta inaspettata contro il Lecce. Baroni e la sua squadra si ritrovano a fare i conti con un karma spietato: niente Europa e una prestazione a San Siro che lascia l'amaro in bocca. Nonostante le speranze riposte, la realtà è un doloroso colpo al morale biancoceleste.

Baroni e la Lazio non entrano nemmeno in Conference League. Dopo il pari contro l’Inter per 2-2, arriva la sconfitta contro il Lecce all’ultima giornata. Niente Europa e solo dolore per la squadra biancoceleste, che all’indomani della partita con la Beneamata aveva fatto anche un comunicato imbarazzante. NON COME A SAN SIRO CONTRO L’INTER – La Lazio che una settimana fa aveva stoppato l’Inter sul 2-2, diventando arbitro dello scudetto con il rigore di Pedro segnato al 90?, perde in casa col Lecce e non va persino in Conference League. Le parole di Marco Baroni rattristato su DAZN: « Sono mortificato, anche per i tifosi e la squadra... 🔗 Leggi su Inter-news.it