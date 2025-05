Baroni mastica amaro | Dispiace non aver fatto la stessa prestazione di San Siro abbiamo fatto una brutta prestazione

Dopo la deludente sconfitta contro il Lecce, l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, non nasconde il suo dispiacere per la prestazione insoddisfacente rispetto a quella di San Siro. Intervenuto a Sky Sport, Baroni manifesta il suo rammarico per l'assenza di un gioco all'altezza, sottolineando l'importanza di rialzare la testa per affrontare le prossime sfide.

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Lecce. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Lazio Lecce, il tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni, esprime tutto il proprio rammarico per non aver centrato la qualificazione a nessuna delle competizioni europee e fa riferimento al pareggio dello scorso turno di campionato contro l’ Inter. SULLA STAGIONE – « E’ chiaro che abbiamo fatto una brutta partita. Il dispiacere mio è quello di non essere riuscito a trasmettere il massimo alla squadra per fare la stessa prestazione che abbiamo fatto a San Siro... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Baroni mastica amaro: «Dispiace non aver fatto la stessa prestazione di San Siro, abbiamo fatto una brutta prestazione»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Baroni mastica amaro: "Presi due gol brutti ed evitabili, abbiamo difficoltà in attacco" - Dopo la sconfitta nel derby, Marco Baroni mastica amaro. "Abbiamo preso due brutti ... Prendere due gol così abbastanza evitabili dispiace, però nella ripresa abbiamo fatto la partita". Da msn.com

Lazio, Baroni mastica amaro: "Abbiamo fatto il doppio dei tiri dell'Inter, ci è mancato il gol" - Marco Baroni mastica amaro ripensando all'epilogo del quarto ... questa è la cosa che mi interessa. Ci dispiace non aver passato il turno, siamo consapevoli che c'è da migliorare. msn.com scrive

Frosinone, Baroni: "Abbiamo avvertito la pressione di questa sfida" - VERONA - Marco Baroni mastica amaro, dovendo salutare l'anno con la prima battuta d'arresto da quando siede sulla panchina del Frosinone dopo i pareggi colti sul campo dell'Udinese e in casa con ... Riporta repubblica.it