Bari Med Marathon più di 1800 atleti per le vie della città

Si è conclusa oggi la quarta edizione della Bari Med Marathon, un evento che ha coinvolto oltre 1800 atleti, provenienti da ben 36 Paesi. La manifestazione, che ha animato le vie della città, ha reso omaggio alla Grecia, culla storica della maratona, celebrando così le origini di questa straordinaria competizione sportiva. Una giornata di sport, cultura e fattiva partecipazione internazionale, che ha unito corridori di ogni angolo del mondo.

