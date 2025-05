Barba Avs Radici in Comune sulle torri sul lungofiume | L' interesse pubblico è un attico di 120 metri quadri

Simona Barba, consigliera di Avs Radici in Comune, commenta il nuovo progetto approvato dal Comune di Pescara, che prevede la realizzazione di due torri sul lungofiume. La motivazione ufficiale è la creazione di un interesse pubblico attraverso un appartamento di 120 metri quadrati, destinato a un'attico. La proposta ha suscitato dibattiti sulla rilevanza e impatto di queste costruzioni sul paesaggio urbano e sul patrimonio pubblico.

L'interesse pubblico dichiarato fra le motivazioni della realizzazione delle due torri sul lungofiume di Pescara sarebbe un appartamento di 120 metri quadrati. A dirlo Simona Barba, consigliera comunale di Avs Radici in Comune che commenta il progetto approvato dal Comune che prevede due palazzi.

