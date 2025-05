Barba Avs Radici in Comune sulle torri sul lungofiume | L' interesse pubblico è un attico di 120 metri quadri

Il progetto delle due torri sul lungofiume di Pescara solleva interrogativi sull'interesse pubblico, visto che include un appartamento di 120 metri quadrati. Simona Barba, consigliera comunale di Avs Radici in Comune, esprime le sue preoccupazioni riguardo a tale decisione, mettendo in luce la necessità di valutare attentamente le reali implicazioni per la comunità locale.

L'interesse pubblico dichiarato fra le motivazioni della realizzazione delle due torri sul lungofiume di Pescara sarebbe un appartamento di 120 metri quadrati. A dirlo Simona Barba, consigliera comunale di Avs Radici in Comune che commenta il progetto approvato dal Comune che prevede due palazzi... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Barba (Avs Radici in Comune) sulle torri sul lungofiume: "L'interesse pubblico è un attico di 120 metri quadri"

Altre fonti ne stanno dando notizia

PESCARA: AVS, “RACCOLTA PORTA PORTA CRESCE, MA LA TARI AUMENTA” - PESCARA – “Un paradosso: la raccolta dei rifiuti porta a porta a Pescara è in estensione ma la Tari aumenta”. Così Simona Barba, consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra-Radici in Comune pren ... abruzzoweb.it scrive

CONSIGLIERA AVS BARBA: INVESTIRE SULLA SANITA’ E NON SULLA NUOVA SEDE REGIONALE - PESCARA – Parco Centrale e nuova sede della Regione: AVS-Radici in Comune interroga il Sindaco. Il gruppo consiliare AVS – Radici in Comune ha presentato un’ interrogazione scritta al Sindaco di ... Lo riporta reteabruzzo.com

VotaVotaVota del 21 maggio 2024 Pescara (1)