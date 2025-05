Bandiere verdi 2025 | la nuova classifica delle spiagge family-friendly in Italia e all’estero La Calabria regna al primo posto da tredici anni

Scopri le "Bandiere Verdi 2025", la nuova classifica delle spiagge family-friendly in Italia e all’estero. Dopo tredici anni al primo posto, la Calabria si conferma meta ideale per le famiglie con bambini. La lista, stilata da oltre 3.000 pediatri, include 158 spiagge selezionate per qualità e sicurezza. Ogni regione sul mare offre proposte irresistibili per i più piccoli, garantendo vacanze all’insegna del relax e del divertimento.

È stata svelata la lista delle 158 spiagge selezionate da 3075 pediatri italiani e stranieri per accogliere le famiglie con bambini. Al primo posto svetta per il tredicesimo anno consecutivo la Calabria, ma ogni regione affacciata sul mare ha in serbo qualcosa per i piccoli vacanzieri. E non mancano nemmeno delle località estere. La più settentrionale è Grado (GO), la più meridionale Santa Maria del Focallo, la più orientale Otranto (LE) e la più occidentale La Caletta sull’isola di San Pietro (SU). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bandiere verdi 2025: la nuova classifica delle spiagge family-friendly in Italia e all’estero. La Calabria regna al primo posto da tredici anni

