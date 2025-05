Banche italiane protagoniste Patuelli | ora regole comuni nella Ue

Le banche italiane sono protagoniste, con un consolidamento avanzato, ma Angelo Patuelli dell’Abi sottolinea l’importanza di regole comuni nell’UE. Durante il Festival dell’Economia di Trento, evidenzia che senza un’unione bancaria effettiva, l’Europa rischia di essere meno stabile. Patuelli indica la necessità di politiche condivise per rafforzare il settore bancario europeo e garantire una maggiore solidità economica e finanziaria.

Banche italiane protagoniste, ma serve un’Europa con regole comuni. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, lancia un messaggio chiaro dal Festival dell’Economia di Trento: il processo di consolidamento delle banche italiane è il più avanzato d’Europa, ma senza una vera unione bancaria il Vecchio continente non potrà competere con gli Stati Uniti. Senza entrare nel merito dei casi specifici, Patuelli ha rimarcato come le operazioni di consolidamento del settore bancario italiano siano ormai "ordinaria amministrazione" e quelle in corso "non saranno le prime e nemmeno le ultime", sgombrando il campo da qualsiasi lettura emergenziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net