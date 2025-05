Bancarellino Vince ’Horror game’ di Barbato

Bancarellino ha vinto il premio alla 68ª edizione per il libro "Horror Game" di Paola Barbato. La storia, ricca di mistero e suspense, coinvolge cinque ragazzi in un viaggio letterario emozionante. Il romanzo ha ottenuto 200 voti dagli studenti partecipanti. È un racconto avvincente che combina thriller e tensione, affermandosi come premio riconoscimento alla narrativa moderna, apprezzata dai giovani lettori.

Una storia intrisa di mistero e di suspense, che diventa un viaggio letterario travolgente per 5 ragazzi, ha vinto la 68° edizione del Premio Bancarellino. Il libro è 'Horror Game' di Paola Barbato (Piemme) che ha raccolto 200 voti degli studenti che hanno partecipato alla manifestazione. In seconda posizione 'Carlo Angela e il segreto dei matti' di Alessandro Q. Ferrari (De Agostini) 190, al terzo 'Sophie, se ci sei, batti un colpo!' di Nicola Brunialti (Gallucci Editore) 135. Di seguito si sono classificati 'La ragazza che amava Miyazaki' di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua (Einaudi Ragazzi) 114 e 'Cronache dell'Ade' di Mattia Corrente (Salani) 93.

