Bambina di 4 anni investita da un’auto a Tradate e portata all’ospedale in elicottero | è grave

Una bambina di 4 anni è stata investita da un'auto a Tradate, Varese, e trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo in condizioni molto gravi. La giovane è ancora in pericolo di vita, e sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Le sue condizioni rimangono preoccupanti, e si attendono aggiornamenti sull’evoluzione del suo stato di salute.

Sabato sera una bambina di 4 anni è stata investita da un'auto a Tradate (Varese) ed è stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. Non si sa se sia in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.

