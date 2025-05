Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 28 settembre è iniziata l'ultima stagione di "Ballando con le Stelle" 2024, condotta da Milly Carlucci. La puntata ha visto l’ingresso di grandi star e nuovi volti pronti a sfidarsi in coreografie e votazioni. Per vedere la replica dell'episodio, è possibile consultare il sito ufficiale o le piattaforme di streaming dedicate. L'attesa cresce per questa emozionante edizione ricca di talento e spettacolo.

Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Vuoi rivedere l'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024? Ecco come e dove trovare le repliche. Dopo il debutto del 28 settembre, lo show continua a entusiasmare con nuovi concorrenti e grandi star.

