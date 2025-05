balcani il confine inquieto d europa l analisi di volpi

Nel cuore dei Balcani, dove stabilità e sovranità oscillano instabili, si svolge un gioco geopolitico complesso. La penisola balcanica rappresenta un confine inquieto d’Europa, punto di incontro tra interessi divergenti e ricordo di conflitti passati. L’analisi di Volpi approfondisce questa regione, evidenziando come sia un territorio strategico, soggetto a pressioni internazionali e tensioni latenti che ne plasmano il futuro incerto.

Nel cuore dell'Europa esiste un'area in cui la stabilità è un'illusione, la sovranità è ambigua, e la geopolitica si gioca a bassa intensità ma ad alta pressione. È la penisola balcanica, crocevia di interessi divergenti, memoria di guerre recenti e terreno fertile per il ritorno delle influenze globali in uno spazio apparentemente secondario. Ma nulla è marginale nei Balcani, tanto più in un momento in cui la competizione strategica tra blocchi si gioca anche nei "vuoti" lasciati dalla disattenzione occidentale.