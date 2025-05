Bagnoli si abbatte il palazzo pericolante di via Ilioneo dopo 25 anni | abbandonato dopo l’alluvione

Dopo un lungo periodo di abbandono, il palazzo pericolante di via Ilioneo 51 a Bagnoli sarà finalmente abbattuto domani, a distanza di 25 anni dall'alluvione del 2001. Questo intervento, atteso da tempo, segna un passo importante verso la sicurezza e la riqualificazione dell’area. I lavori di demolizione dureranno cinque giorni, portando a una nuova fase per il quartiere. Continua a leggere per saperne di più.

Il palazzo di via Ilioneo 51 fu abbandonato nel 2001 dopo l'alluvione del 17 settembre. Sarà abbattuto domani, dopo 25 anni. Lavori per 5 giorni...

