Awakened hollyberry cookie | guida alla preparazione in cookie run kingdom

L'aggiornamento di Cookie Run: Kingdom previsto per la prima settimana di giugno porterà novità e sfide. La guida alla preparazione di Hollyberry Cookie si concentra sui passaggi essenziali per potenziarlo al meglio. Anticipazioni suggeriscono nuove opportunità di gioco e contenuti da scoprire. I giocatori devono prepararsi all’arrivo di queste novità, aggiornando le strategie e risorse per massimizzare l’esperienza nel gioco.

anticipazioni sull’aggiornamento di cookie run: kingdom e preparativi essenziali. Il prossimo aggiornamento di Cookie Run: Kingdom si avvicina rapidamente, portando con sé nuove opportunità e sfide per i giocatori. La prima fase dell’update, prevista per la prima settimana di giugno, introdurrà la forma risvegliata di Hollyberry Cookie e il nuovo episodio di Beast-Yeast, lasciando in sospeso solo le uscite di Silent Salt e White Lily Risvegliata. Questo evento rappresenta un momento cruciale per chi desidera consolidare la propria posizione nel gioco e prepararsi al meglio alle novità imminenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Awakened hollyberry cookie: guida alla preparazione in cookie run kingdom

MASSIVE LEAK! First Look at AWAKENED Hollyberry Cookie Design?!