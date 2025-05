Avversari in cerca di riscatto Caserta ci crede e sprona i suoi | Dovremo fare la gara perfetta

Avversari in cerca di riscatto, il Caserta crede nella rinascita e sprona i suoi a fare una prestazione perfetta. Nonostante la sconfitta dell’andata, il tecnico Fabio Caserta si prepara alla sfida col Catanzaro, sottolineando l’importanza di non mollare e di affrontare il ‘Picco’ con determinazione. Una gara difficile, ma dalla quale la squadra intende uscire più forte, dimostrando carattere e motivazione.

Il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta (nella foto) nel post match dell'andata, pur riconoscendo i meriti della vittoria dello Spezia, ha spronato i suoi a non mollare: "Lo Spezia è stato superiore, noi andremo al 'Picco' per fare una grande partita. Nel calcio, a volte, gare dagli esiti scontati, possono essere ribaltate". Quella che appare come una mission impossible per il Catanzaro, obbligato a vincere con tre gol di scarto dopo il due a zero patito al 'Ceravolo', non è vissuta come tale da tecnico e giocatori calabresi: "Alla Spezia sarà una partita difficile, ma nel calcio tutto può succedere".

