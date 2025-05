Avellino si trasforma in circuito a cielo aperto

Avellino si trasforma in un circuito a cielo aperto domenica scorsa, da piazza della Libertà alla Villa Comunale, lungo corso Vittorio Emanuele. L’evento ha coinvolto appassionati di motori e Vespa, con la partecipazione del Vespa Club e di motori storici. Un’occasione unica per vivere la città in modo originale, condividendo la passione per il Vintage e il motore in un’atmosfera di festa e tradizione.

Avellino – Questa domenica, da piazza della Libertà fino alla Villa comunale, lungo corso Vittorio Emanuele, la città di Avellino si è trasformata in un circuito a cielo aperto. La presenza dei Vespa Club e dei motori storici L’evento ha visto il passaggio dei motori e delle Vespa del Primo... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino si trasforma in circuito a cielo aperto

Leggi anche questi approfondimenti

Il lungomare di Riccione si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con i pittori locali

Il lungomare di Riccione si anima con

"Oltre il limite", l’arte trasforma Chieti in un teatro a cielo aperto

Oltre il limite trasforma Chieti in un teatro a cielo aperto. Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 alle 21 in piazza San Giustino, il Convitto G.

Ex isola per ricovero autocarri si trasforma in una discarica a cielo aperto

L'area comunale dell'ex isola per ricovero autocarri, originariamente destinata alla raccolta dei rifiuti, è stata illegalmente trasformata in una discarica a cielo aperto di rifiuti speciali.

Successo per evento sul Cervati: il gigante della Campania