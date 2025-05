Avati e Brizzi giù il biopic su Schicchi delude le attese Ma non è tutto nero

Il biopic su Schicchi, diretta da Avati e Brizzi, delude le aspettative, ma presenta anche aspetti positivi. Nel 2024, infatti, si registra un aumento dei biglietti venduti rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il confronto con i dati pre-Covid è severo, evidenziando una realtà complessa in cui i flop cinematografici continuano a persistere. Scopri di più su questa situazione nell'articolo seguente.

Crescono nel 2024 i biglietti venduti rispetto allo scorso anno. Ma il confronto con il pre-Covid è impietoso. E i flop continuano... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Avati e Brizzi giù, il biopic su Schicchi delude le attese. Ma non è tutto nero

Argomenti simili trattati di recente

Sondaggio Mentana: FdI veleggia col vento in poppa. Il Pd di Schlein ancora giù: e aumenta il divario dal primo partito

Un recente sondaggio di Mentana mette in luce un predominio evidente di Fratelli d'Italia, che naviga a gonfie vele, mentre il PD di Elly Schlein segna un ulteriore calo.

Serie B: clamoroso, la Sampdoria retrocede in Serie C, giù anche il Cittadella. Vince il Brescia e si salva. Salernitana-Frosinone ai playout

Nell'ultima giornata di Serie B, si consumano clamorose retrocessioni: la storica Sampdoria scivola in Serie C insieme al Cittadella.

Serie B: clamoroso, la Sampdoria retrocede in Serie C, giù anche il Cittadella. Vince il Brescia e si salva. Salernitana e Frosinone ai playout

Nell'ultima giornata della Serie B, un epilogo inaspettato scuote il campionato: la Sampdoria retrocede in Serie C, insieme al Cittadella.

Le star che hanno difeso Harvey Weinstein