Autovelox su Coccia di Morto attivi o no? I chiarimenti della Polizia Locale

A Fiumicino, il dibattito sugli autovelox di via Coccia di Morto continua a infiammare cittadini e autorità. Con alcuni che si chiedono se siano attivi o meno, la polizia locale ha fornito chiarimenti sulla loro funzionalità e funzionamento. Una questione di sicurezza e trasparenza che richiede risposte precise per tranquillizzare la comunità e garantire il rispetto delle norme stradali.

Fiumicino, 25 maggio 2025 – “Sono attivi oppure no?”: questo il dubbio che da molto tempo attanaglia alcuni cittadini di Fiumicino. Un dilemma che riguarda gli autovelox su via Coccia di Morto: i nuovi dispositivi installati qualche tempo fa, posizionati all’inizio della strada (partendo da Fiumicino e in direzione Focene). A chiarire è la comandante della Polizia locale di Fiumicino Daniela Carola che afferma: “Non sono ancora in funzione”. Fin qui, quindi, tutto chiaro, ma resta l’interrogativo su quando lo saranno. Tali dispositivi erano stati installati nel 2022 in sostituzione dei vecchi apparecchi e s ono più tecnologici e aggiornati... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

