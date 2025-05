Autovelox in Valnerina | Nel tratto tra Terni e Ferentillo mai accesi in contemporanea due rilevatori

In Valnerina, nel tratto tra Terni e Ferentillo, la gestione degli autovelox ha suscitato interrogativi. Secondo il vicesindaco Riccardo Corridore, i rilevatori di velocità non verranno mai attivati simultaneamente, in conformità con un accordo tra i tecnici dei comuni e la Prefettura, garantendo così una regolamentazione della sicurezza stradale chiara e condivisa.

“Gli autovelox nel tratto compreso tra Terni e Ferentillo non sono mai accesi in contemporanea. Tutto ciò è stabilito mediante un accordo tra i vari tecnici dei rispettivi comuni interessati e la Prefettura”. Il vicesindaco Riccardo Corridore ha fugato ogni dubbio sui rilevatori di velocità... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Autovelox in Valnerina: “Nel tratto tra Terni e Ferentillo mai accesi in contemporanea due rilevatori”

Approfondisci con questi articoli

Valnerina, intervento urgente di ripristino della strada in provincia di Terni: ecco dove e quando

A causa di un intervento urgente di ripristino della pavimentazione, la strada statale 209 Valnerina sarà chiusa al traffico.

Autovelox in Lombardia, dove sono i controlli questa settimana? Cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità?

Milano, 11 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha annunciato che, dal 12 al 18 maggio, saranno attivi controlli della velocità su autostrade e strade statali, provinciali e comunali.

Lo sguardo della Polizia stradale sulle Statali: sono accesi gli autovelox

Lo sguardo attento della Polizia Stradale sulle statali lombarde è volto a garantire la sicurezza stradale.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cinque autovelox in 18 chilometri. Il “record“ della statale Valnerina

Lo riporta lanazione.it: Cinque autovelox in 18 chilometri. Un “record“ per la Valnerina ternana ... turistico-ricettiva lungo tutto il tratto ricadente nel comune di Terni, inclusi altri operatori sino a Ferentillo".

Anas, lavori urgenti sulla strada statale 209 "Valnerina" nel comune di Ferentillo: tratto chiuso in entrambe le direzioni per una notte

Da corrieredellumbria.it: Anas rende noto che sulla strada statale 209 “Valnerina” deve essere eseguito un intervento urgente di ripristino della pavimentazione stradale in località Macenano, nel comune di Ferentillo (km 21,20 ...

Autovelox Terni, raffica di sanzioni e patenti sospese per infrazione ripetuta

Secondo umbria24.it: di M.R. Veloci e distratti; moltissimi gli automobilisti recentemente incappati in eccesso di velocità, come rilevato dai dispositivi elettronici di controllo diffusi sul territorio comunale di Terni, ...

Terni:Bandecchi”Gli autovelox sulla Valnerina saranno sempre accesi I soldi delle multe sono onesti”