autopromotec 2025 edizione da record per i 60 anni della fiera dell aftermarket

Autopromotec 2025 ha chiuso i battenti sabato 24 maggio, celebrando la sua 30ª edizione con numeri da capogiro: oltre 700 espositori provenienti da più di 50 Paesi e 100.000 visitatori hanno affollato i padiglioni di BolognaFiere, rendendo questa edizione la più partecipata di sempre. La manifestazione, che quest'anno ha festeggiato anche il 60° anniversario – prima edizione nel 1965- si è confermata come punto di riferimento internazionale per il settore dell' aftermarket automobilistico. Tra le novità più rilevanti presentate durante l'evento, Bosch ha svelato importanti aggiornamenti per le officine.