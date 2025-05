Autobus in fiamme sulla strada provinciale salvati 25 studenti grazie alla prontezza dell’autista

Un autobus in fiamme sulla strada provinciale di Reggio Emilia ha rischiato una tragedia. A bordo c'erano circa 25 studenti diretti a scuola. Grazie alla prontezza dell'autista, il camion è stato evacuato in tempo, evitando conseguenze gravi. L'incidente è avvenuto sabato 24 maggio, e il pronto intervento ha salvato tutte le persone a bordo. La vicenda sottolinea l'importanza della prontezza e della sicurezza durante i viaggi scolastici.

Tragedia sfiorata in provincia di Reggio Emilia. Un autobus, nella giornata di sabato 24 maggio, ha preso fuoco lungo una strada provinciale. A bordo del mezzo viaggiavano circa 25 studenti diretti verso un istituto scolastico.

Autobus in fiamme, paura sull’Aurelia. Strada chiusa e passeggeri evacuati

Un grave incendio ha colpito un autobus lungo l'Aurelia, nei pressi di Montiano, nella mattinata del 12 maggio 2025.

Bus in fiamme sulla provinciale

Un bus ha preso fuoco sulla provinciale 336 Piana-Caiazzo, suscitando grande allerta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e la Protezione civile, mentre i vigili del fuoco stanno gestendo l'incendio.

"Movimenti franosi sulla strada provinciale 11": Bernabini (FdI) deposita una interrogazione provinciale

Sulla strada provinciale 11, i movimenti franosi sollevano preoccupazioni. Il consigliere provinciale Bernabini di FdI ha depositato un'interrogazione, chiedendo all'amministrazione se sia a conoscenza delle gravi condizioni del tratto verso Sogliano e Borghi, evidenziando i rischi e i disagi per i cittadini.

