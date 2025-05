Autobus in fiamme | salvi 25 studenti grazie all’autista

Sabato 24 maggio, un autobus con 25 studenti in viaggio in provincia di Reggio Emilia ha preso fuoco. Grazie alla prontezza e lucidità dell’autista, tutti sono stati messi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo, evitando una tragedia. La vicenda evidenzia l’importanza della reazione rapida in situazioni di emergenza e solleva interrogativi sulle cause dell’incendio e sulla sicurezza dei mezzi.

Sabato 24 maggio, un autobus che trasportava 25 studenti ha preso fuoco su una strada provinciale in provincia di Reggio Emilia. Solo la prontezza e lucidità dell’autista ha evitato una tragedia. I ragazzi sono stati messi in salvo poco prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Le indagini sono in corso per accertare le . Autobus in fiamme: salvi 25 studenti grazie all’autista Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

