Autobus di studenti schianto tragico | Sbalzati giù dal ponte! È strage

Non si sentiva altro che il respiro del motore, l’odore del caffè versato in fretta nei termos, il brusio di chi dormiva ancora con la fronte appoggiata al vetro. Un autobus, come tanti. Un ponte, come tanti. La mattina si apriva su un paesaggio intriso di verde e nebbia, tra salite e curve strette che sembravano cucite al fianco della montagna. Quel tragitto — per decine di studenti e insegnanti — doveva essere soltanto una parentesi tra l’ accademia e la vita, un giorno diverso dal solito. Poi è bastato un attimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it