L'alba si apre su un paesaggio di verde e nebbia, tra salite e curve strette. Un autobus di studenti, come tanti, percorreva il ponte, silenzioso e tranquillo. Improvvisamente, uno schianto improvviso interrompe la quiete: l’autobus viene sbalzato giù, scatenando una strage. Solo il respiro del motore e il brusio dei dormienti riempiono l’aria, testimoniando la tragedia che si stava consumando.

Non si sentiva altro che il respiro del motore, l'odore del caffè versato in fretta nei termos, il brusio di chi dormiva ancora con la fronte appoggiata al vetro. Un autobus, come tanti. Un ponte, come tanti. La mattina si apriva su un paesaggio intriso di verde e nebbia, tra salite e curve strette che sembravano cucite al fianco della montagna. Quel tragitto — per decine di studenti e insegnanti — doveva essere soltanto una parentesi tra l'accademia e la vita, un giorno diverso dal solito.

Autobus di studenti, schianto tragico: “Sbalzati giù dal ponte!”. È strage

