Autobus di studenti sbalzato giù dal ponte | ci sono morti

Una mattina come tante, con la nebbia avvolgente e l'autobus che risaliva le strade ripide, portando studenti verso la scuola. Ma un tragico incidente ha sconvolto questa routine: l'autobus è stato sbalzato giù da un ponte, causando vittime tra i giovani passeggeri. Un dramma improvviso che ha lasciato la comunità sotto shock, cercando di capire cosa sia successo e di elaborare il dolore di una perdita così improvvisa e inattesa.

