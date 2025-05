Auto si schianta contro un albero | morto il conducente

Tragedia nella tarda serata di sabato 24 maggio a Falzes, in Val Pusteria. Un'auto si è schiantata contro un albero, provocando la morte del conducente, il cui nome non è ancora stato divulgato. Secondo i primi riscontri, l'incidente si è verificato poco dopo le 23. Si tratta di un episodio drammatico che ha sconvolto la comunità locale, ancora da chiarire le cause dello schianto.

Tragedia nella tarda serata di sabato 24 maggio nei pressi di Falzes, sulle strade della Val Pusteria: a perdere la vita in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 un guidatore, la cui identità non è ancora stata resa nota. Secondo i primi riscontri, lo schianto fatale è.

