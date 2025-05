Auto rubate e trasformate per i caroselli della festa scudetto del Napoli

Durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, sono stati sequestrati decine di veicoli rubati, poi trasformati con tagli e verniciature per animare i caroselli in città. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e i metodi utilizzati per celebrare il trionfo del team partenopeo.

Decine di furti di auto prima della festa per lo scudetto del Napoli. Mezzi tagliati, verniciati e fatti circolare per animare i caroselli in giro per la città... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Auto rubate e trasformate per i caroselli della festa scudetto del Napoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Minacce, auto rubate e incendiate: il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg

La situazione all'Università di Foggia si aggrava, con atti intimidatori nei confronti dei referenti del servizio di pulizie.

Minacce, auto rubate e incendiate: il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg

Un clima preoccupante si è instaurato attorno ai referenti del personale delle pulizie dell'Università di Foggia, con atti intimidatori sempre più gravi, tra cui auto rubate e incendiate.

Il business delle auto rubate e rivendute a pezzi: nomi, ruoli e strategie della gang di matrice cerignolana

Nel cuore del business delle auto rubate, una gang di matrice cerignolana orchestrava un’operazione clandestina di smontaggio e rivendita.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Borrelli (Avs): "Auto rubate e trasformate per festa Scudetto"

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Festa scudetto Napoli, rubate decine di auto per i caroselli in giro per la città

Lo riporta ilgiornale.it: A San Giovanni a Teduccio la notte precedente alla festa scudetto del Napoli sono state rubate decine di auto. Tagliate a metà e verniciate sono state utilizzate per animare i caroselli per la festa s ...