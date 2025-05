Auto rubata con arnesi da scasso a bordo | un arresto dopo l' inseguimento

Una serata di tensione ha segnato Brindisi, dove un inseguimento con la polizia ha portato all'arresto di un uomo di Bari. A bordo di un'auto rubata e con arnesi da scasso, l'individuo ha cercato di sfuggire alle forze dell'ordine sulla strada statale 613, che collega Brindisi a Lecce, creando un significativo trambusto lungo il percorso.

BRINDISI- L'incidente ha posto fine alla sua fuga. Una persona di Bari è stata arrestata al culmine di un inseguimento con la polizia che nella serata di ieri (sabato 24 maggio) ha provocato un bel po' di trambusto sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. L'uomo viaggiava a bordo di...

