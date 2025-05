Auto pirata in via Adua ferito un 40enne | è grave

Reggio Emilia, 25 maggio 2025 – Un'auto pirata ha investito un uomo di 40 anni in via Adua, senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente, avvenuto ieri sera poco dopo le 23, ha lasciato il ferito in condizioni gravi. La polizia locale sta conducendo le indagini per identificare il responsabile e fare luce sull'accaduto.

Reggio Emilia, 25 maggio 2025 – Dopo aver investito un uomo, il conducente di un’auto non si è fermato per prestare soccorso e allertare le autorità. Indagini in corso a cura della polizia locale di Reggio. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23, in via Adua. A poca distanza, quindi, dal festival Elrow che in quel momento era in corso all’ Iren Green Park della Rcf Arena – non è escluso che la vittima dell’ incidente fosse proprio uno dei partecipanti all’evento. Dopo lo scontro con un’auto che transitava lungo la via, l’uomo ha riportato ferite gravi, valutate dagli operatori sanitari del 118 come codice 3 e portato all’arcispedale Santa Maria Nuova... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto pirata in via Adua, ferito un 40enne: è grave

