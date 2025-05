Auto parcheggiate in strada danneggiate | un arresto nella notte

Nella notte, un residente ha assistito a un uomo che danneggiava auto parcheggiate sotto casa. Commozione e immediatezza lo hanno spinto a chiamare la polizia, che ha arrestato il responsabile, un cittadino egiziano di 32 anni. L’intervento tempestivo ha evitato danni maggiori e ha portato all’arresto per danneggiamento aggravato, evidenziando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza urbana.

Ha visto un uomo intento a devastare le auto parcheggiate sotto casa sua e ha subito chiamato la polizia. Per il responsabile, un cittadino egiziano di 32 anni, sono scattate le manette: è stato arrestato dagli agenti con l'accusa di danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto nella notte...

