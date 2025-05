Auto esce fuori strada e si ribalta | due feriti uno estratto dai vigili del fuoco

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 379, collegamento cruciale tra Brindisi e Bari. Un'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e causando due feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre uno dei feriti dall'abitacolo, rendendo necessario un intervento immediato. Momenti di apprensione hanno caratterizzato la scena, mentre soccorritori e forze dell'ordine si sono attivati per garantire la sicurezza.

BRINDISI – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per estrarre una persona dall'abitacolo. Si sono vissuti momenti di apprensione a seguito di un incidente che intorno alle ore 6.30 di oggi (domenica 25 maggio) si è verificato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, nei pressi... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Auto esce fuori strada e si ribalta: due feriti, uno estratto dai vigili del fuoco

