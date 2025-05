Auto e moto scontro in A4 | due feriti in codice giallo e chilometri di code

Un incidente tra un'auto e una moto ha causato due feriti in codice giallo e oltre cinque chilometri di code sull'autostrada A4. L'incidente si è verificato questo pomeriggio, 25 maggio, poco dopo le 17, sulla carreggiata in direzione Milano, vicino al casello. Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti stanno creando disagi alla circolazione.

Due feriti ed oltre cinque chilometri di coda in autostrada. Sono questi i principali esiti dello scontro tra una moto e un'auto avvenuto questo pomeriggio, 25 maggio, in A4. La collisione tra i due mezzi si è verificata poco dopo le 17, sulla carreggiata in direzione Milano, vicino al casello... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Auto e moto, scontro in A4: due feriti in codice giallo e chilometri di code

Approfondisci con questi articoli

Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto all’Isolotto, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio.

Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, giovane centaura grave in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino.

Incidente a Tor San Lorenzo: scontro tra auto e moto, morto 48enne

Un tragico incidente ha scosso Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, martedì 13 maggio. Dario Antonini, un uomo di 48 anni in sella alla sua moto, ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto guidata da una donna di 69 anni.

Se ne parla anche su altri siti

Scontro tra un furgone e un autoarticolato in A4, un morto

Scrive msn.com: Il conducente di un furgone è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 13.30 sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Bivio A4/A57 e Meolo Roncade, in dir ...

Scontro sull’autostrada A4 all’altezza di Novara, traffico rallentato

Come scrive quotidianopiemontese.it: NOVARA - Nella mattina di oggi, 22 maggio, due veicoli si sono scontrati sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza del casello di Novara Est. Alcune ...

Scontro tra auto e camion sull’autostrada A4, nella Bergamasca: muore Andrea Verzeroli, 28 anni

Segnala milano.repubblica.it: Grave indicente sull’autostrada A4, tra i caselli di Telgate e Seriate, in provincia di Bergamo. Nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante, la scorsa notte, ha perso la vita Andrea ...

Incidente mortale al casello A4: il video dell" auto che travolge il veicolo con le due donne