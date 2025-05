Audace Cerignola-Pescara | formazioni dove vederla in tv e streaming

L'Audace Cerignola sogna in grande: grazie al 2-2 contro l'Atalanta Under 23, i pugliesi hanno conquistato la qualificazione, eliminando la favorita. Scopri dove vederla in tv e streaming, e segui l’emozionante percorso di questa squadra audace e determinata, pronta a scrivere nuove pagine di successo nel calcio italiano.

L`Audace Cerignola sogna ad occhi aperti. Grazie al 2-2 interno contro l`Atalanta Under 23, i pugliesi hanno eliminato la Dea in quanto testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il sogno dell'Atalanta Under 23 prosegue con il secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C.

Al Domenico Monterisi di Cerignola si disputa la sfida di Serie C tra Audace Cerignola e Atalanta U23, valida per i playoff.

Al Domenico Monterisi di Cerignola si tratta una sfida emozionante tra Audace Cerignola e Atalanta U23, valida per i playoff di Serie C.

Audace Cerignola-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cerignola-Pescara, appuntamento storico per la semifinale playoff di Serie C: orario, formazioni, canale tv e streaming

Audace Cerignola-Pescara: cronaca diretta live e risultato

Audace Cerignola - Atalanta U23 2-2 | Gli Highlights