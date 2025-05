Audace Cerignola-Pescara 1-4 un secondo tempo d' autore avvicina la Finale!

Il Pescara si avvicina alla finale playoff con una prestazione straordinaria nella ripresa, piegando il Cerignola per 4-1. Dopo un primo tempo equilibrato, dove Plizzari neutralizza un rigore, il Delfino esplode grazie alle doppiette di Meazzi e Tonin. Nonostante il gol di Cuppone che accorcia le distanze, il successo dei biancazzurri li avvicina sempre di più al traguardo finale, lasciando intravedere sogni di gloria.

Una ripresa doc consegna (quasi) la Finale al Pescara, capace di sbancare per 4-1 Cerignola e avvicinarsi così all'ultimo atto dei playoff. Plizzari para un rigore sullo 0-0, poi le doppiette di Meazzi e Tonin mandano in orbita il Delfino (rete della bandiera di Cuppone sul risultato di 1-3)... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Audace Cerignola-Pescara 1-4, un secondo tempo d'autore avvicina la Finale!

