Attacco con coltello alla stazione di Amburgo 39enne sospetta ammette | Sono stata io

Una donna di 39 anni ha ammesso di aver attaccato con coltello, venerdì sera alla stazione centrale di Amburgo, provocando 18 feriti. Arrestata sul posto, la sospetta è ora accusata di 15 tentati omicidi e lesioni gravi. La sua ammissione ha confermato la sua responsabilità nell'atto di violenza che ha scosso la città.

(Adnkronos) – Una donna tedesca di 39 anni ha ammesso davanti al magistrato di essere l’autrice dell’attacco con coltello avvenuto venerdì sera alla stazione centrale di Amburgo, che ha provocato 18 feriti. La donna è stata arrestata sul posto e ora è accusata di 15 tentati omicidi e lesioni gravi; secondo la polizia ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

