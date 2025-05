Attacco con coltello alla stazione di Amburgo 39enne sospetta ammette | Sono stata io

Una donna tedesca di 39 anni ha ammesso di essere l’autrice dell’attacco con coltello avvenuto venerdì sera alla stazione centrale di Amburgo, che ha causato 18 feriti. Costretta all’arresto sul posto, ora è accusata di 15 tentativi di omicidio e lesioni gravi. L’episodio ha scosso la città, sollevando interrogativi sul motivo dietro un gesto tanto violento.

(Adnkronos) – Una donna tedesca di 39 anni ha ammesso davanti al magistrato di essere l’autrice dell’attacco con coltello avvenuto venerdì sera alla stazione centrale di Amburgo, che ha provocato 18 feriti. La donna è stata arrestata sul posto e ora è accusata di 15 tentati omicidi e lesioni gravi; secondo la polizia . L'articolo Attacco con coltello alla stazione di Amburgo, 39enne sospetta ammette: “Sono stata io” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attacco con coltello alla stazione di Amburgo, 39enne sospetta ammette: “Sono stata io”

