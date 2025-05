Attacchi russi in Ucraina | otto morti e numerosi feriti in diverse regioni

Nella notte, attacchi russi in Ucraina hanno causato otto morti e numerosi feriti. In particolare, nella regione di Khmelnytskyi sono morte quattro persone e altre cinque sono rimaste ferite. Altre regioni hanno subito attacchi, portando a un bilancio complessivo di almeno tre morti e dieci feriti. Le autoritĂ locali confermano l'intensitĂ degli attacchi e il coinvolgimento di diverse aree del paese.

Otto persone sono morte la scorsa notte in Ucraina a causa di attacchi russi. Lo rendono noto le autoritĂ locali. Quattro persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in attacchi russi che stanotte hanno colpito la regione ucraina occidentale di Khmelnytskyi. E' di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio del massiccio attacco russo di stanotte sulla regione di Kiev. Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi che ha colpito la cittĂ ucraina meridionale di Mykolaiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi russi in Ucraina: otto morti e numerosi feriti in diverse regioni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Ucraina, la guerra ombra degli Usa: “Biden e CIA guidavano risposta di Kiev agli attacchi russi da base segreta in Germania”

Negli ultimi anni, emergono accuse di una collaborazione segreta tra Stati Uniti e Ucraina, con Biden e la CIA che guidavano una risposta clandestina agli attacchi russi.

Ucraina, 658 attacchi aerei russi su Zaporizhzhia. Cremlino: no incontro in Vaticano

Nelle ultime ore, la regione di Zaporizhzhia in Ucraina è stata colpita da 658 attacchi aerei russi, acuendo le tensioni.

Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre regioni: nove morti

Nella notte, la Russia ha lanciato raid in diverse regioni dell’Ucraina, causando nove vittime. In particolare, un attacco con droni sulla regione di Kiev ha provocato tre morti e dieci feriti, distruggendo un edificio residenziale.

Approfondimenti da altre fonti

Attacchi russi in Ucraina: otto morti e numerosi feriti in diverse regioni

Lo riporta quotidiano.net: Otto morti e vari feriti in Ucraina dopo attacchi russi nelle regioni di Khmelnytskyi, Kiev e Mykolaiv.

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: almeno 8 morti e 20 feriti tra Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv

ilgazzettino.it scrive: Stanotte nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina: almeno 8 morti e 20 feriti tra le regioni di Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv. Esplosioni in diverse città e allarme antiaereo in tutto ...

Guerra Ucraina, raid russi in diverse zone del Paese: almeno 8 morti e 20 feriti tra Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv

Scrive ilmessaggero.it: Stanotte nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina: almeno 8 morti e 20 feriti tra le regioni di Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv. Esplosioni in diverse città e allarme antiaereo in tutto ...

Tra Ucraina e Russia vince... la Cina - Caracciolo a Otto e mezzo