Atletico Ascoli Giovanissimi sfida Sporting Club Trestina nelle Finali Nazionali

L’Atletico Ascoli Giovanissimi partecipa alle finali nazionali sfidando lo Sporting Club Trestina. Dopo la vittoria degli Allievi per 2-0 contro il Tor Tre Teste Roma, questa sera i Giovanissimi scendono in campo nella fase a gironi al comunale ‘Di Ridolfi’ di Venarotta, determinati a ottenere un buon risultato nelle finali nazionali.

Dopo la bella vittoria per 2-0 della formazione Allievi nelle Finali Nazionali di categoria contro il Tor Tre Teste Roma, oggi pomeriggio sarà la formazione dei Giovanissimi dell’Atletico Ascoli ad affrontare la propria gara nella fase a gironi delle finali nazionali. Al comunale ‘Di Ridolfi’ di Venarotta alle ore 16, ci sarà tutta la società bianconera con il patron Graziano Giordani, il presidente Gianni Clerici e il responsabile del settore giovanile, nonché tecnico della prima squadra, Simone Seccardini sulle gradinate del rinnovato impianto in erba sintetica, per sostenere i ragazzi di Mister Andrea Argieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli Giovanissimi sfida Sporting Club Trestina nelle Finali Nazionali

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali

Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali.

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese

La Juventus si prepara intensamente per la sfida contro l'Udinese, con un allenamento focalizzato sul lavoro atletico e su aspetti tattici.

Giovanili bianconere: Ascoli sfida Vicenza nei playoff Primavera 2

Sabato pomeriggio, le giovanili bianconere scendono in campo per un'importante sfida playoff. Alle 14.

Ne parlano su altre fonti

Atletico Ascoli Giovanissimi sfida Sporting Club Trestina nelle Finali Nazionali

Si legge su ilrestodelcarlino.it: La formazione Giovanissimi dell'Atletico Ascoli affronta lo Sporting Club Trestina nella fase a gironi delle Finali Nazionali.

Atletico Ascoli Allievi: Vittoria contro Nuova Tor Tre Teste nella Fase Nazionale

Secondo msn.com: Gli Allievi dell'Atletico Ascoli vincono contro Nuova Tor Tre Teste nella Fase Nazionale, dimostrando crescita e spirito di squadra.

Atletico Ascoli prepara la rosa per la Serie D e lancia il Football Summer Camp

Lo riporta msn.com: L'Atletico Ascoli si prepara per la Serie D e organizza un campo estivo per giovani calciatori dal 9 giugno all'11 luglio.

UFFICIALE: Matteo Minnozzi é un nuovo giocatore dell'Atletico Ascoli