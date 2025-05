Atletica Succo e Vidal volano nel futuro con i record italiani Doualla pimpante sui 100 a Bressanone

Le giovani stelle dell’atletica italiana brillano al Brixia Next Gen, con Alessia Succo che mette a segno un nuovo record italiano, abbassando il suo precedente primato sui 100 metri. In una domenica entusiasta a Bressanone, Doualla si distingue anch’essa con prestazioni eccellenti, promettendo un futuro luminoso per il nostro sport. La nuova generazione si fa sentire con determinazione e talento, pronta a scrivere pagine memorabili nella storia dell’atletica.

Le giovani promesse dell’atletica italiana si sono messe in mostra al Brixia Next Gen, tradizionale meeting internazionale riservato agli under 18. La copertina della domenica di Bressanone (in provincia di Bolzano) è stata guadagnata da Alessia Succo, che ha abbassato di un decimo il già suo record italiano di categoria siglato la scorsa settimana. La 16enne piemontese ha stampato un brillante 13.13 sui 110 ostacoli ed è diventata la settima allieva di sempre a livello mondiale, a dimostrazione di un eccellente stato di forma che lo scorso 1° maggio l’ha portata a firmare il primato nazionale under 20 sugli ostacoli assoluti (13... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Succo e Vidal volano nel futuro con i record italiani. Doualla pimpante sui 100 a Bressanone

